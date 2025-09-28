Un “buco” di 50 km in cielo ha sorpreso il Sud della Francia | FOTO

Il cielo sopra diverse regioni della Francia meridionale è stato teatro di uno spettacolo meteorologico affascinante e insolito ieri sabato 27 settembre. Un imponente e raro tipo di formazione nuvolosa, noto come “Buco di Virga” (o in latino “cavum”), ha fatto la sua comparsa, destando curiosità e stupore tra i residenti, che si sono affrettati a immortalare l’evento. Le sue dimensioni erano effettivamente notevoli: si parla di una formazione nuvolosa allungata che, secondo alcune stime, avrebbe raggiunto i 50 km di lunghezza. Il Buco di Virga si è spostato sopra l’Ardèche, il Vaucluse e le Bouches-du-Rhône, a tratti accompagnato da suggestivi riflessi iridati.

Come si forma il “buco” nel cielo

Che cos’è esattamente un Buco di Virga e cosa ne determina l’origine? Questo fenomeno si manifesta in strati sottili di nuvole composti da goccioline d’acqua “sopraffuse”, ovvero in uno stato liquido a temperature sotto lo zero, tipicamente tra 0°C e −1°C. In assenza di turbolenze, l’acqua rimane liquida, senza gelare. Il meteorologo Sylvain Galliau di Météo-France ad Aix-en-Provence ha spiegato il meccanismo: “Se un fenomeno turbolento viene a disturbare questo strato di nuvole, l’acqua si trasforma in grossi cristalli di ghiaccio“. Questo cambiamento di stato è il cuore della formazione del Buco di Virga.

Il ruolo cruciale degli aerei

Il fattore scatenante di questa spettacolare turbolenza è, nella maggior parte dei casi, il passaggio di un aereo. L’aeromobile agisce come un catalizzatore: la sua scia e il movimento improvviso provocano il congelamento immediato delle goccioline d’acqua. Questo congelamento è un processo esotermico, ovvero rilascia calore, il che aiuta a propagare l’effetto a catena.

Quando le goccioline gelano, si forma un’area circolare o allungata da cui iniziano a cadere dei piccoli filamenti di ghiaccio. Questi filamenti, chiamati virga – che danno il nome al fenomeno – non raggiungono mai il suolo. “I cristalli evaporano“, ha chiarito Galliau, “si dice che vengano sublimati prima di toccare il terreno“. Di fatto, “piove” all’interno del buco, ma le precipitazioni si dissolvono nell’aria secca sottostante, lasciando solo un’enorme lacuna nel manto nuvoloso.