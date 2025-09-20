Un cinghiale sbuca dal torrente: insegue un giovane in motorino e lo fa cadere

Un cinghiale di grosse dimensioni ha inseguito un ragazzo in motorino e l’ha colpito alle gambe facendolo cadere a terra. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio a Sestri Levante. Il ragazzo, che ha 19 anni, è stato soccorso dai militi della Croce Rossa e trasportato in ospedale a Lavagna con ecchimosi, traumi agli arti dovuti alle zanne del cinghiale e ovviamente in stato di shock. L’ungulato di grosse dimensioni è sbucato fuori dall’alveo del torrente Petronio e infastidito dal passaggio del motore, che andava a bassa velocità, l’ha inseguito e colpito. I residenti della contrada Pestella adesso chiedono con forza provvedimenti visto che i cinghiali entrano nei giardini e negli orti e attaccano anche gli animali domestici.