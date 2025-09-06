Un impianto per estrarre carbonato di calcio dalle ceneri di scisto bituminoso: luogo, capacità e principali obiettivi

Un impianto sperimentale per l’estrazione di carbonato di calcio dalle ceneri di scisto bituminoso verrà costruito nei pressi della città di Narva, nell’Estonia nordorientale. Il progetto, finanziato dall’azienda privata RS OSA Service, intende contribuire all’individuazione di nuovi strumenti per ridurre i costi dell’elettricità, cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni, utilizzando materiali di scarto. Studi e test di laboratorio condotti dall’azienda hanno dimostrato la possibilità di utilizzare le ceneri di scisto bituminoso anche come materiale di partenza per l’estrazione di altri sottoprodotti quali silicio, ferro, alluminio, potassio e magnesio. L’impianto avrà una capacità produttiva programmata di 50 tonnellate all’anno.