Un lancio record dalla Lombardia allo spazio: la sonda BLAST raggiunge i 36.410 metri di altitudine | FOTO

Il cielo sopra Abbiategrasso (MI) è stato teatro di un’impresa che segna un passo importante nella ricerca aerospaziale italiana. Dopo oltre un anno di progettazione, calcoli, test e preparativi, ieri è stata lanciata la sonda del progetto BLAST, che ha raggiunto l’altitudine record di 36.410 metri prima di atterrare vicino a Lodi, come previsto dalle simulazioni. L’iniziativa, commissionata dall’INFN – Sezione di Roma e realizzata da ABProject Space in collaborazione con l’azienda CSHARK, ha avuto come obiettivo la sperimentazione di tecnologie satellitari innovative per la trasmissione a lunga distanza di pacchetti dati e per il testing di componenti elettronici destinati allo spazio.

Durante il volo è stata messa alla prova anche una sfida ingegneristica senza precedenti: un’antenna posizionata a oltre 500 km di distanza, presso l’Osservatorio Astronomico di Ancona, ha ricevuto in tempo reale i dati trasmessi dalla sonda, dimostrando la solidità del sistema di comunicazione. Un successo frutto di una pianificazione minuziosa, che ha incluso lo studio dei venti e delle correnti, la definizione dei corridoi di lancio e di atterraggio e il coordinamento con lo spazio aereo lombardo, uno dei più trafficati al mondo. Fondamentale è stato il supporto di ENAV Milano ACC, che ha autorizzato la temporanea chiusura del traffico aereo per consentire l’operazione in sicurezza.

Gli organizzatori hanno ringraziato in particolare i professori Valerio Bocci e Francesco Iacoangeli dell’INFN per la fiducia accordata, Alessandro Fanni e il team di CSHARK per la collaborazione, oltre a tutte le persone e realtà coinvolte, che hanno reso possibile il traguardo.

L’obiettivo ed i progetti

“Questo è solo l’inizio”, sottolineano da ABProject Space. L’obiettivo è consolidare la collaborazione per dar vita a una piattaforma di lanci stratosferici continui, trasformando il progetto nel più grande hub italiano per i voli con palloni sonda. E le novità non si fermano qui: tra meno di due settimane è già in programma un nuovo lancio, il progetto SEM, che avrà come scenario la Calabria. ABProject Space continua così la sua missione: esplorare lo spazio, un passo alla volta.