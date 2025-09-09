Un solo bicchiere può cambiare una vita intera, ecco perché non bere in gravidanza

Un solo bicchiere potrebbe cambiare una vita intera, se aspetti un bambino non rischiare. E’ questo il messaggio che l’Istituto Superiore di Sanità lancia in occasione della giornata internazionale dedicata alla sindrome feto-alcolica ai ragazzi e alle ragazze, invitandoli con del materiale informativo a scegliere l’unica opzione realmente sicura: zero alcol in gravidanza e quando si pianifica di avere un bebè. L’ISS con il Centro nazionale Dipendenze e Doping, nell’ambito del progetto “Salute materno-infantile: formazione degli operatori socio-sanitari ed empowerment delle giovani donne (18-24 anni) sui rischi connessi al consumo di alcol in gravidanza” realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute, ha contribuito a sensibilizzare e informare sui gravi danni al feto causati dall’assunzione di alcol in gravidanza anche gli operatori sanitari.

La sindrome feto alcolica e la giornata dedicata

La FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) è un insieme di condizioni causate dall’esposizione prenatale all’alcol. Può includere una serie di problemi fisici, comportamentali e cognitivi di diversa gravità. Le persone con Fasd possono avere difficoltà nell’apprendimento, problemi di attenzione e caratteristiche fisiche distintive, specie nella forma completa di questi disturbi denominata FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Bassa statura, microcefalia e ritardo mentale si associano ad altre caratteristiche facciali distintive, come setto nasale corto e allargato e narici che tendono ad essere prominenti, occhi che appaiono piccoli e distanti e le orecchie basse e girate verso la parte posteriore della testa. Il prolabio (o filtro), ossia il solco tra il naso e il labbro superiore, esteso e appiattito e il labbro superiore sottile.

Il nono giorno del nono mese dell’anno, quindi il 9 settembre, è la Giornata internazionale dedicata alla FASD. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sull’importanza di astenersi dall’alcol durante i 9 mesi di gravidanza.

La formazione degli operatori

Si è concluso il 3 settembre 2025 il programma di formazione nazionale a cura degli esperti ISS online e rivolto agli operatori sanitari, con un numero importante di adesioni. Sono stati svolti nel complesso quattro corsi di formazione, per un totale di oltre 23.600 iscrizioni e 15.590 completamenti (circa il 66% degli iscritti). Il corso che ha ricevuto maggiore attenzione è stato quello dedicato agli elementi base della diagnosi, al quale si sono iscritti quasi 10mila professionisti.