Un uccello ibrido nato dall’unione di due ghiandaie è stato scoperto in Texas

I biologi dell’Università del Texas ad Austin hanno riferito di aver scoperto un uccello frutto naturale dell’accoppiamento tra una ghiandaia verde e una ghiandaia azzurra. Potrebbe essere tra i primi esempi di un animale ibrido, la cui esistenza è dovuta ai recenti cambiamenti climatici. Le due diverse specie progenitrici sono separate da 7 milioni di anni di evoluzione e i loro areali non si sovrapponevano fino a pochi decenni fa. “Riteniamo che sia il primo vertebrato osservato che si è ibridato a seguito dell’espansione del proprio areale da parte di due specie, almeno in parte a causa del cambiamento climatico“, ha affermato Brian Stokes, studente laureato in ecologia, evoluzione e comportamento presso l’UT e primo autore dello studio. Stokes ha osservato che in passato gli ibridi di vertebrati sono stati il risultato dell’attività umana, come l’introduzione di specie invasive o la recente espansione dell’areale di una specie in quello di un’altra (si pensi agli orsi polari e ai grizzly), ma questo caso sembra essersi verificato quando i cambiamenti nei modelli meteorologici hanno stimolato l’espansione di entrambe le specie progenitrici.

Il primo avvistamento

Negli anni ’50, l’areale delle ghiandaie verdi, un uccello tropicale diffuso in tutta l’America Centrale, si estendeva appena dal Messico fino al Texas meridionale, mentre l’areale delle ghiandaie azzurre, un uccello temperato diffuso in tutta la parte orientale degli Stati Uniti, si estendeva solo fino a Houston. Non entrarono quasi mai in contatto tra loro. Ma da allora, con la migrazione delle ghiandaie verdi verso nord e delle ghiandaie azzurre verso ovest, i loro areali si sono concentrati attorno a San Antonio. Come dottorando che studiava le ghiandaie verdi in Texas, Stokes aveva l’abitudine di monitorare diversi social media dove gli ornitologi condividevano le foto dei loro avvistamenti. Era uno dei tanti modi in cui localizzava gli uccelli da catturare, prelevare campioni di sangue per analisi genetiche e rilasciarli indenni in natura. Un giorno, vide una foto sgranata di uno strano uccello blu con una maschera nera e il petto bianco, pubblicata da una donna in un sobborgo a nord-est di San Antonio. Era vagamente simile a una ghiandaia azzurra, ma chiaramente diverso. L’ornitologa del suo giardino invitò Stokes a casa sua per vederlo di persona. “Il primo giorno abbiamo provato a catturarlo, ma non ha collaborato affatto“, ha detto Stokes. “Ma il secondo giorno siamo stati fortunati“. Stokes ha rapidamente prelevato un campione di sangue da questo strano uccello, lo ha inanellato per facilitarne il ritrovamento in futuro e poi lo ha rilasciato. È interessante notare che l’uccello, dopo essere scomparso per alcuni anni, è poi tornato nel giardino della donna nel giugno 2025.

Ma non è una rarità, come si può erroneamente credere

Secondo un’analisi di Stokes e del suo tutor, il professore di biologia integrativa Tim Keitt, pubblicata sulla rivista Ecology and Evolution, l’uccello è un ibrido maschio, figlio di una ghiandaia verde e di una ghiandaia azzurra. Questo lo rende simile a un altro ibrido creato dai ricercatori negli anni ’70 incrociando una ghiandaia verde e una ghiandaia azzurra in cattività. Questo uccello tassidermizzato assomiglia molto a quello descritto da Stokes e Keitt ed è conservato nelle collezioni del Fort Worth Museum of Science and History. “L’ibridazione è probabilmente molto più comune nel mondo naturale di quanto i ricercatori sappiano, perché c’è molta incapacità di segnalare questi fenomeni“, ha detto Stokes. “Ed è probabilmente possibile in molte specie che semplicemente non vediamo perché sono fisicamente separate l’una dall’altra e quindi non hanno la possibilità di provare ad accoppiarsi“. Il lavoro degli scienziati è stato sostenuto da un ConTex Collaborative Research Grant tramite UT System, dal Texas EcoLab Program e da Planet Texas 2050, una grande iniziativa dell’Università del Texas ad Austin. I ricercatori non hanno scelto di dare un nome all’uccello ibrido, ma altri ibridi naturali hanno ricevuto soprannomi come “orso grolar” per l’ibrido tra orso polare e grizzly, “coywolf” per una creatura che è in parte coyote e in parte lupo e “narluga” per un animale i cui genitori sono sia narvali che balene beluga.