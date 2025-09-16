Un viaggio tra sei secoli di capolavori, in mostra ad Agrigento il “Miracolo degli impiccati” di Raffaello

Alla mostra “Tesori d’arte” dai musei nazionali italiani, in corso a Villa Aurea nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, è stato aggiunto il quadro “Il Miracolo degli Impiccati” del pittore Raffaello Sanzio. L’arrivo annunciato da Consorzio progetto museo, società organizzatrice dell’esposizione, era stato programmato per consentire l’avvicendamento con la predella del Sassoferrato, presente in mostra dall’inaugurazione ad oggi. L’opera, prestito dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, secondo i protocolli di conservazione, deve infatti rientrare nella sede d’origine dopo 90 giorni. Il cambio, effettuato nella serata di ieri ad esposizione chiusa, è stato operato alla presenza del direttore del Museo nazionale di Pisa, Pierluigi Nieri, che ha accompagnato l’opera nel suo viaggio. La tavola con il “Miracolo degli impiccati” rappresenta uno dei miracoli attribuiti a San Nicola da Tolentino, che avrebbe salvato dall’impiccagione due fratelli, Mizulo e Vanni da Osimo, accusati ingiustamente, sorreggendoli per quattro giorni, fino alla loro liberazione.

Capolavori: da Raffaello ad Antonello da Messina

La tavola è ritenuta parte della predella della pala dell’Incoronazione di San Nicola da Tolentino, composta da tre tavole che dovevano rappresentare scene della vita di San Nicola, commissionata nel 1500 a Raffaello e ad Evangelista di Pian di Meleto. A seguito di un terremoto, nel 1789 venne gravemente danneggiata e invece di intervenire con un restauro, la pala venne smembrata e le varie parti oggi si trovano in diverse collezioni museali in Italia, al Louvre e a Detroit. La mostra Tesori d’Arte dai Musei Nazionali Italiani, curata da Pierluigi Carofano, rappresenta lo straordinario patrimonio artistico e culturale italiano, attraversando 6 secoli di storia, di bellezza e di arte. Il progetto raccoglie dalle tavole quattrocentesche del Maestro di Castel Sardo e Antonello da Messina fino ai vertici del Cinquecento con giganti come Perugino, Raffaello, Sebastiano del Piombo, Pordenone e Andrea Previtali, il percorso espositivo prosegue con uno sguardo sul Seicento e la potenza dei dipinti di Tanzio da Varallo e Ludovico Carracci, per poi esplorare la grandezza della pittura barocca attraverso le opere di Giovanni Baglione, Luca Giordano, Francesco Fracanzano, Mattia Preti e Valerio Castello.