Una cometa luminosa è appena emersa da dietro il Sole: arriva SWAN25B

Una luminosa cometa è emersa da dietro il Sole, sorprendendo gli astronomi: è la cometa SWAN25B. “La cometa ha una magnitudine di 7,5, abbastanza luminosa da essere osservata con i telescopi amatoriali”, riferisce Ernesto Guido. Quella che segue “è la nostra immagine di conferma, scattata solo un paio d’ore fa tramite la rete Spaceflux“. La cometa prende il nome dalla fotocamera SWAN a bordo del Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). SWAN è una fotocamera speciale che mappa l’idrogeno nel vento solare, il che suggerisce che questa cometa potrebbe esserne ricca.

La foto, scattata il 12 settembre da Michael Mattiazzo, dell’Australia Meridionale, evidenzia la coda ionica di 2 gradi della cometa. “Probabilmente è in fase di esplosione post-perielio”, afferma Mattiazzo. “Una situazione simile si è verificata con la cometa C/2004 H6”.

L’orbita della cometa è ancora in fase di determinazione. I primi dati astrometrici suggeriscono che abbia già attraversato il perielio (il punto di massimo avvicinamento al Sole). Successivamente, potrebbe avvicinarsi alla Terra (0,25 UA) ad ottobre.

La visibilità futura della cometa rimane sconosciuta. Potrebbe essere sul punto di disintegrarsi o essere pronta a regalare un bello spettacolo mentre si avvicina al nostro pianeta. Le osservazioni dei prossimi giorni ci forniranno maggiori informazioni sulle sue prospettive.