Una consegna speciale sulla ISS: la tuta spaziale Orlan-MKS n. 7 vola sulla Progress MS-32 | VIDEO

La navicella cargo Progress MS-32 si sta preparando per il lancio in orbita. Consegnerà alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) un “pacco” con provviste, attrezzature di lavoro e la tuta spaziale Orlan-MKS n. 7. Si tratta del settimo modello della serie di tute spaziali Orlan-MKS, un dispositivo unico per la permanenza e il lavoro in sicurezza degli astronauti nello spazio, rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. In condizioni inadatte alla vita umana, tale dispositivo è come una navicella spaziale in miniatura per gli astronauti.
È possibile distinguere le tute spaziali n. 6 e n. 7 dai modelli precedenti della serie Orlan-MKS per il colore più chiaro, quasi bianco, del tessuto esterno. E anche per la tuta con raffreddamento ad acqua: sono nere, non blu.
La serie di tute spaziali Orlan-MKS è creata dalla Zvezda Scientific and Production Enterprise.
112 chilogrammi di supporto vitale
Una tuta spaziale che pesa quanto un piccolo orsetto ha tutto ciò che serve per garantire la vita degli astronauti durante il lavoro sulla superficie della ISS:
- Purificazione dell’aria dall’anidride carbonica
- Mantenimento dei livelli di ossigeno
- Sistema di raffreddamento e riscaldamento
- Sistema di comunicazione
Vantaggi dell’Orlan-MKS rispetto alla precedente serie di tute spaziali:
- Completamente autonoma, può essere utilizzata per lavorare efficacemente all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale fino a otto ore.
- Il guscio interno sigillato, realizzato in tessuto high-tech, ha una durata maggiore rispetto alle generazioni precedenti.
- Il sistema automatico di raffreddamento ad acqua mantiene la temperatura più confortevole per l’operatore senza distrarlo dal lavoro.