Una consegna speciale sulla ISS: la tuta spaziale Orlan-MKS n. 7 vola sulla Progress MS-32 | VIDEO

MeteoWeb

La navicella cargo Progress MS-32 si sta preparando per il lancio in orbita. Consegnerà alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) un “pacco” con provviste, attrezzature di lavoro e la tuta spaziale Orlan-MKS n. 7. Si tratta del settimo modello della serie di tute spaziali Orlan-MKS, un dispositivo unico per la permanenza e il lavoro in sicurezza degli astronauti nello spazio, rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. In condizioni inadatte alla vita umana, tale dispositivo è come una navicella spaziale in miniatura per gli astronauti.

È possibile distinguere le tute spaziali n. 6 e n. 7 dai modelli precedenti della serie Orlan-MKS per il colore più chiaro, quasi bianco, del tessuto esterno. E anche per la tuta con raffreddamento ad acqua: sono nere, non blu.

La serie di tute spaziali Orlan-MKS è creata dalla Zvezda Scientific and Production Enterprise.

112 chilogrammi di supporto vitale

Una tuta spaziale che pesa quanto un piccolo orsetto ha tutto ciò che serve per garantire la vita degli astronauti durante il lavoro sulla superficie della ISS:

Purificazione dell’aria dall’anidride carbonica

Mantenimento dei livelli di ossigeno

Sistema di raffreddamento e riscaldamento

Sistema di comunicazione

Vantaggi dell’Orlan-MKS rispetto alla precedente serie di tute spaziali: