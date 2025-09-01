Una “Luna di Sangue” illuminerà il cielo di settembre: visibile in Italia e per milioni di persone nel mondo

MeteoWeb

Gli appassionati di astronomia possono prepararsi a uno degli eventi più spettacolari dell’anno: l’eclissi totale di Luna, nota anche come Blood Moon, o “Luna di Sangue” che si verificherà il 7 settembre. Durante un’eclissi totale, la Terra si posiziona esattamente tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul nostro satellite naturale. Nonostante la Luna attraversi l’orbita terrestre ogni mese, l’allineamento perfetto è raro: accade in media 3 volte all’anno, quando Sole, Terra e Luna si dispongono lungo una stessa linea.

L’eclissi lunare totale, il fenomeno della “Luna Rossa”

Nella fase di totalità, la Luna non scompare alla vista, ma assume una suggestiva colorazione rossastra. Ciò avviene a causa della diffusione di Rayleigh, lo stesso fenomeno che rende il cielo blu di giorno e le albe e i tramonti rossi. Le particelle dell’atmosfera terrestre deviano le lunghezze d’onda più corte della luce solare (blu e verde), mentre quelle più lunghe (rosse e arancioni) riescono a superare l’atmosfera e a proiettarsi sulla superficie lunare, tingendola di un rosso cupo. È da qui che nasce il nome popolare di “Luna di Sangue”.

Tempistiche e visibilità

L’eclissi inizierà il 7 settembre alle 17:28 UTC, con la fase di totalità prevista alle 19:30 UTC. Quest’ultima durerà circa 82 minuti, rendendola una delle eclissi più lunghe degli ultimi anni. Non tutti, però, avranno la possibilità di assistere all’intero spettacolo. Circa 5,8 miliardi di persone, pari al 76% della popolazione mondiale, potranno osservare almeno una parte del fenomeno, in particolare in Australia, Asia, Africa ed Europa orientale. Chi vive nel Regno Unito, in Spagna o in Brasile vedrà solo alcune fasi, mentre le Americhe resteranno completamente escluse: in quel periodo la Luna sarà sotto l’orizzonte.

Eclissi visibile dall’Italia

Secondo quanto ha spiegato a MeteoWeb il ricercatore INAF Sandro Bardelli, l’Italia potrà osservare solo la seconda parte dell’eclissi. Il nostro satellite sorgerà già in fase di totalità: “Il 7 settembre alle 19:40 si verificherà un’eclissi totale di Luna: il nostro satellite sorgerà in totalità, in quel momento sarà già coperta. Il massimo sarà alle 20:10, poi comincerà a uscire dalla totalità alle 20:52 con uscita completa alle 22 circa. In sostanza vedremo solo la seconda parte dell’eclissi”.

Come e dove osservare l’eclissi

L’evento non comporta alcun rischio per la vista: a differenza delle eclissi solari, si può osservare direttamente a occhio nudo, ma anche con binocoli e telescopi per godere di maggiori dettagli. Si consiglia di scegliere luoghi aperti, lontani da edifici o montagne che possano ostacolare la visuale.