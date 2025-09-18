Una nuova spiegazione per i giganteschi crateri esplosivi della Siberia

Gli scienziati potrebbero essere un passo più vicini alla soluzione del mistero dei giganteschi crateri esplosivi della Siberia. Avvistati per la prima volta nelle penisole di Yamal e Gydan, nella Siberia occidentale, nel 2012, questi enormi crateri, noti come crateri giganti a emissione di gas (GEC), possono raggiungere una profondità di 50 metri. Sembrano apparire casualmente nel permafrost e si formano quando potenti esplosioni proiettano terreno e ghiaccio a centinaia di metri di altezza.

Per oltre un decennio, i ricercatori hanno elaborato teorie sull’origine di questi crateri, che spaziano dall’impatto di meteoriti alle esplosioni di gas. Tuttavia, nessuna di queste è stata in grado di spiegare perché i crateri si trovino solo in questa specifica area e non nel permafrost di altre zone dell’Artico.

Ora, una ricerca, pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment, propone una nuova e più completa spiegazione che collega i crateri a fattori specifici tipici delle due penisole, alle vaste riserve di gas di questa regione e agli effetti del cambiamento climatico.

“Proponiamo che la formazione di crateri GEC sia legata alle condizioni specifiche dell’area, tra cui l’abbondante produzione e infiltrazione di gas naturale e lo spessore complessivo limitato del permafrost continuo“, hanno scritto i ricercatori nel loro studio.

Helge Hellevang, geoscienziato ambientale presso l’Università di Oslo, e colleghi hanno studiato ricerche passate, analizzato i dati geologici e utilizzato calcoli numerici per sviluppare un modello concettuale di ciò che sta accadendo.

Un nuovo modello per la formazione dei crateri

Secondo il loro modello, i crateri GEC si formano quando gas e calore salgono dalle profondità del sottosuolo. Il calore scioglie il permafrost (uno strato di terreno permanentemente ghiacciato che funge da coperchio), rendendolo più sottile. Nel frattempo, il gas si accumula al di sotto e, non avendo più spazio a disposizione, la pressione aumenta. Con il riscaldamento climatico, il permafrost si scongela ulteriormente, rendendo il coperchio più sottile. Alla fine, la pressione diventa troppo elevata e provoca un crollo esplosivo che crea un grande cratere.

Il Dott. Hellevang e i suoi colleghi affermano che il loro modello è solo un primo passo. La fase successiva sarà il lavoro sul campo e le simulazioni al computer per testare il modello.

Una caratteristica molto più comune?

Il team ritiene inoltre che in Siberia possano esserci molti altri crateri di questo tipo, nascosti alla vista. Il motivo è che si riempiono rapidamente di acqua e detriti, dando loro l’aspetto di laghi formatisi dallo scioglimento dei ghiacci. Quindi, sebbene i GEC siano una scoperta relativamente recente, potrebbero essere stati una caratteristica del paesaggio per molto più tempo.