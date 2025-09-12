Una rara pioggia di stelle cadenti illuminerà i cieli di settembre

Un evento astronomico raro e affascinante è atteso questo fine settimana: la pioggia di meteore Chi Cygnidi, un fenomeno che si manifesta ogni anno a metà settembre, ma che solo ogni 5 anni regala un incremento significativo di “stelle cadenti”. Dopo i picchi osservati nel 2010, 2015 e 2020, il 2025 sembra destinato a replicare lo spettacolo, con segnali preliminari che lasciano ben sperare gli astronomi. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere sullo sciame, con tante info utili.

Che cosa sono le Chi Cygnidi?

Le Chi Cygnidi prendono il nome dalla stella Chi Cygni, situata nella costellazione del Cigno, parte del celebre Triangolo Estivo che domina i cieli occidentali nelle serate di settembre. Il radiante, cioè il punto da cui sembrano provenire le meteore, si trova proprio in questa regione celeste. Chi Cygni dista circa 500 anni luce dal nostro sistema solare.

Secondo gli studiosi del SETI Institute e del NASA Ames Research Center, il fenomeno delle Chi Cygnidi è legato a una risonanza gravitazionale con Giove, che intrappola i detriti cosmici responsabili dello sciame. Questa particolarità spiega la ciclicità di circa 5 anni che rende alcuni passaggi particolarmente intensi.

Quando vedere le stelle cadenti

Il massimo dell’attività è atteso tra sabato 13 e lunedì 15 settembre 2025, anche se l’American Meteor Society suggerisce come data probabile il 16 settembre. In ogni caso, gli astronomi raccomandano di osservare il cielo in tutte queste notti: si tratta infatti di alcune delle migliori serate del mese per ammirare lo spettacolo del firmamento.

Perché vale la pena osservare le Chi Cygnidi

Oltre alla loro rarità, le Chi Cygnidi hanno una caratteristica che le rende particolarmente spettacolari: sono meteore lente. Con una velocità di ingresso nell’atmosfera terrestre di circa 15 km al secondo, risultano molto più facili da seguire rispetto ad altri sciami celebri come le Perseidi di agosto (59 km/sec) o le Orionidi di ottobre (41 km/sec). Ciò le rende più godibili persino per chi osserva per la prima volta un fenomeno del genere.

Come osservarle al meglio

Per aumentare le possibilità di osservazione, gli esperti consigliano di allontanarsi da fonti di inquinamento luminoso e cercare cieli limpidi e bui, possibilmente in aree certificate come Dark Sky Places.

Quest’anno, la fase di ultimo quarto di Luna cade il 14 settembre: il nostro satellite si alzerà dopo mezzanotte, lasciando libera la fascia oraria serale per l’osservazione di meteore più deboli.

Un appuntamento da non perdere

Le Chi Cygnidi 2025 rappresentano un’occasione unica per appassionati e curiosi di alzare lo sguardo verso il cielo. Nonostante l’imprevedibilità dell’intensità massima, le condizioni astronomiche sembrano favorevoli e potrebbero regalare uno degli spettacoli celesti più suggestivi dell’anno.