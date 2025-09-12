Un’enorme montagna sul fondale marino del Pacifico rivaleggia con le vette delle Montagne Rocciose

Un’enorme montagna sommersa che rivaleggia con le vette delle Montagne Rocciose è stata mappata per la prima volta in un’area precedentemente inesplorata del Pacifico occidentale, secondo la NOAA Ocean Exploration. Il monte sottomarino si trova 400 chilometri a nord di Palau, un’isola a est delle Filippine, e un sonar multifascio ha rivelato che la sua cima è nascosta a circa 240 metri sotto la superficie. “Questo monte sottomarino si estende dalla pianura abissale a circa 4.400 metri di profondità fino alla sua cima, il che significa che è alto circa 4.200 metri”, ha scritto Garret O’Donnell, ricercatore di politica marittima della NOAA, in un rapporto sul campo pubblicato il 2 settembre.

“In confronto, Pikes Peak, una delle leggendarie ’14’ers’ del Colorado – ovvero montagne che superano i 14.000 piedi di altitudine – si erge a 14.110 piedi (4.302 metri). Questa montagna sottomarina senza nome sembrerebbe a suo agio tra le Montagne Rocciose americane, invece di essere sommersa dalle acque agitate dell’Oceano Pacifico occidentale”.

La presenza di una vetta sotto la superficie è apparsa sulle carte nautiche nel 2023, ma gli scienziati sono stati colti di sorpresa “dalla vastità di ciò che si trova sotto”, ha scritto Garret. “Mi sembra buffo che se non mappassimo attivamente queste caratteristiche, non avremmo idea che una montagna alta la metà dell’Everest si trovi proprio sotto di noi”, ha detto.

“Non posso fare a meno di pensare alla varietà di organismi e caratteristiche geologiche che si trovano sotto di noi, indisturbate e inesplorate. Forse un giorno la mappa che abbiamo realizzato di questo colosso verrà utilizzata per navigare la struttura con un veicolo telecomandato e osservarla più da vicino”.

La spedizione Beyond the Blue

La NOAA Ocean Exploration ha visitato il sito nell’ambito della spedizione Beyond the Blue, che sta esplorando le misteriose regioni di acque profonde del Santuario Marino Nazionale di Palau.

Le montagne sottomarine sono in genere vulcani spenti che non hanno raggiunto la superficie o sono rimasti sommersi nel corso dei secoli, affermano gli esperti. Si sospetta che possano esserci 100.000 montagne sottomarine nascoste negli oceani del mondo. “Tuttavia, meno di un decimo dell’un percento delle montagne sottomarine del mondo è stato esplorato”, afferma la NOAA.