Uragani USA, Humberto devia Imelda: nessun landfall, un’anomalia che non si vedeva dal 2013

La stagione atlantica degli uragani 2025 sta assumendo contorni eccezionali: a oggi, fine settembre, nessun uragano ha ancora toccato terra su Stati Uniti o altre principali aree abitate dell’Atlantico. Un’anomalia rara, che non si registrava dal 2013, e che pone il 2025 come un anno destinato a entrare negli annali della meteorologia.

Humberto domina la scena atlantica

Il protagonista assoluto di queste settimane è l’uragano Humberto, che ha raggiunto intensità elevate e che, grazie alla sua vasta circolazione, sta condizionando il percorso delle altre perturbazioni tropicali. In particolare, l’area ciclonica associata a Humberto sta deviando il sistema in sviluppo Imelda verso acque più aperte, riducendo al minimo la probabilità di un impatto diretto con la costa orientale degli Stati Uniti.

Gli esperti del National Hurricane Center sottolineano che Imelda, pur non essendo ancora stata nominata ufficialmente, possiede le caratteristiche per intensificarsi rapidamente nei prossimi giorni e raggiungere la forza di uragano. Tuttavia, la traiettoria attesa appare ormai chiara: movimento verso nord-est e successivo ricurvare sull’Atlantico, con conseguenze principalmente per la navigazione e le correnti oceaniche, non per la terraferma.