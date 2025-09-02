US Space Command, Trump ha deciso la nuova sede: tutte le implicazioni per lo Spazio

MeteoWeb

Il presidente Donald Trump annuncerà oggi che lo U.S. Space Command avrà sede in Alabama, annullando la decisione dell’era Biden di mantenerlo nella sua sede temporanea in Colorado. Lo riferiscono fonti dell’Associated Press. Le funzioni dello Space Command includono lo svolgimento di operazioni come l’abilitazione della navigazione satellitare e delle comunicazioni tra truppe, nonché l’allarme per il lancio di missili. Alabama e Colorado si contendono da tempo la possibilità di ospitare la sede del Comando, per le implicazioni che la sua presenza avrebbe sull’economia locale.

Huntsville, in Alabama, soprannominata “Rocket City“, ospita da tempo il Redstone Arsenal dell’Esercito e il Marshall Space Flight Center della Nasa. Anche lo Space and Missile Defense Command dell’Esercito ha sede a Huntsville, soprannominata così per il suo ruolo nella costruzione dei primi razzi per il programma spaziale statunitense.

L’annuncio che il presidente farà oggi dallo Studio Ovale conclude un tira e molla durato quattro anni sulla sede dello Space Command. Nel 2021, infatti, l’Aeronautica Militare aveva individuato il Redstone Arsenal dell’Esercito a Huntsville come sede preferenziale per il nuovo U.S. Space Command. La città è stata scelta dopo visite in loco in sei stati, confrontando fattori come la capacità infrastrutturale, il supporto delle comunità locali e i costi per il dipartimento della Difesa. Nel 2023, l’allora presidente Joe Biden annunciò che lo Space Command avrebbe avuto sede permanente a Colorado Springs, Colorado, che ne era stato il quartier generale temporaneo. L’Amministrazione democratica di Biden affermò che mantenere il comando a Colorado Springs avrebbe evitato un’interruzione della prontezza operativa. Un’indagine condotta dall’ispettore generale del dipartimento della Difesa non è stata conclusiva e non ha potuto determinare perché il Colorado sia stato scelto rispetto all’Alabama. Da tempo ci si aspettava che Trump, che gode di un profondo sostegno in Alabama, spostasse definitivamente la sede dello Space Command nello Stato.