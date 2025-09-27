USA, alluvione lampo in Arizona: gravi allagamenti, caos nelle strade | VIDEO

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la comunità di Globe, in Arizona (USA) provocando gravi allagamenti e la chiusura di un tratto di circa quattro miglia dell’U.S. 60. Secondo il Dipartimento dei Trasporti dell’Arizona (ADOT), la chiusura interessa entrambe le direzioni della strada tra il miglio 248, vicino a Main Street, e il miglio 252, all’incrocio con Ash Street. La serata di venerdì è stata segnata da allagamenti significativi che hanno colpito numerosi residenti. La città di Globe ha emesso un “Avviso di Emergenza per Alluvioni”, invitando la popolazione a evitare strade, ponti e letti dei torrenti allagati, e a rimanere in casa salvo necessità di evacuazione.

Video diffusi dai media locali hanno mostrato serbatoi di propano alla deriva nelle acque alluvionali, con il rischio di fuoriuscita di gas, mentre diverse automobili sono rimaste parzialmente sommerse.

Già nelle prime ore di venerdì mattina le squadre di emergenza erano al lavoro per rimuovere fango e detriti dalle strade, resti delle inondazioni di giovedì. Quest’ultime avevano già causato danni significativi, tra cui la compromissione di edifici storici nel centro di Globe. Tra gli episodi più gravi, il muro esterno del Wild Horses Saloon è stato divelto dalla furia dell’acqua, con vetri infranti sparsi sulla strada.