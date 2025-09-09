USA, forte terremoto al largo dell’Oregon | DATI e MAPPE

Terremoto al largo della costa occidentale degli USA. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 5.8, avvenuto al largo dell’Oregon. Il terremoto è stato registrato alle 06:08 ora italiana (21:08 ora locale)
ad una profondità di 9 km. Non si segnalano danni a persone o cose.
