USA, forte terremoto al largo dell’Oregon | DATI e MAPPE

L'INGV segnala un terremoto avvenuto al largo dell'Oregon sulla costa occidentale USA

Terremoto al largo della costa occidentale degli USA. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 5.8, avvenuto al largo dell’Oregon. Il terremoto è stato registrato alle 06:08 ora italiana (21:08 ora locale)
ad una profondità di 9 km. Non si segnalano danni a persone o cose.

