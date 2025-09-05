USA, l’ex presidente Biden operato per rimuovere tumore della pelle

Joe Biden è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un tumore cutaneo: lo ha riferito la sua portavoce alla CBS, spiegando che l’ex presidente degli Stati Uniti ha affrontato la procedura di Mohs, una tecnica chirurgica che prevede l’asportazione progressiva della pelle fino a eliminare ogni traccia di cellule cancerose. Negli ultimi giorni Biden era apparso con una ferita sul lato destro della testa, conseguenza dell’operazione. Non è la prima volta che affronta problemi oncologici: nel 2023 gli era già stata asportata una lesione cutanea cancerosa dal torace durante un controllo di routine. Lo stesso anno, a maggio, gli era stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore alla prostata con metastasi ossee. Anche in passato, prima della sua presidenza, Biden si era sottoposto a diversi interventi per la rimozione di tumori della pelle.