USA, meteo estremo in Texas: supercella oscura il Jones AT&T Stadium | VIDEO

Una spettacolare quanto pericolosa supercella ha interrotto sabato 30 agosto la partita tra Texas Tech Red Raiders e Arkansas-Pine Bluff Golden Lions a Lubbock, in Texas (USA). Il fenomeno, immortalato in un impressionante timelapse (video in alto), ha oscurato lo stadio Jones AT&T durante l’intervallo, sospendendo l’incontro fino a tarda sera. Le supercelle, note per la loro intensità e pericolosità, possono generare forti piogge, grandine e tornado. Nel fine settimana, temporali violenti hanno colpito gran parte del Texas, causando allagamenti nell’area di Dallas-Fort Worth.