Verso il rene sintetico: nuove prospettive per la ricerca medica

Un team di scienziati della University of Southern California (USC) ha compiuto un significativo progresso nello sviluppo di reni sintetici, aprendo nuove prospettive sia per la ricerca medica sia per i pazienti in attesa di trapianto. In uno studio pubblicato su Cell Stem Cell, i ricercatori guidati da Zhongwei Li hanno generato strutture renali, chiamate organoidi, più complesse e mature rispetto al passato. Il gruppo è riuscito a combinare nefroni – le unità filtranti del rene – e dotti collettori, ottenendo così “assemblaggi” capaci di svilupparsi ulteriormente una volta trapiantati in topi vivi. Questi tessuti non solo hanno formato vasi sanguigni e tessuto connettivo, ma hanno anche dimostrato funzioni chiave come filtrazione del sangue, assorbimento proteico e produzione di ormoni renali.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’uso degli assemblaggi per studiare malattie complesse. Coltivando organoidi da cellule con una mutazione del gene PKD2, gli scienziati hanno riprodotto nei topi i tratti caratteristici della malattia renale policistica, inclusa la formazione di cisti e processi infiammatori.

Secondo Li, questa tecnologia non solo offre un modello più accurato per comprendere le patologie renali, che colpiscono un adulto su sette, ma rappresenta anche una tappa cruciale verso la costruzione di reni sintetici funzionali. Una prospettiva che potrebbe trasformare la vita dei pazienti in lista d’attesa per un trapianto.