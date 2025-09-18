Vertice sui vaccini ad Atlanta: tensione tra scienza e politica negli Stati Uniti

Inizia oggi ad Atlanta la riunione di due giorni del Comitato Consultivo sulle Pratiche di Immunizzazione statunitense (Acip), chiamato a discutere una modifica del programma federale sulle vaccinazioni. Il segretario alla Sanità, Robert F. Kennedy Jr., ha sostituito, all’inizio del suo mandato, tutti e 17 i membri dell’organismo con elementi più vicini al suo scetticismo sui vaccini, mettendo in allarme numerosi medici. Le questioni specifiche che saranno sottoposte a votazione durante la riunione non sono pubbliche, ma si prevede che la discussione riguarderà il rinvio delle vaccinazioni infantili contro malattie come l’epatite B. Anche il vaccino contro il Covid-19 è all’ordine del giorno, così come il vaccino combinato Mprv che copre morbillo, parotite, rosolia e varicella, offerto come alternativa alle iniezioni separate di Mpr e varicella. Tra i temi discussi dovrebbe esserci il piccolo aumento del rischio di convulsioni febbrili che potrebbe derivare dal vaccino combinato Mprv.

Molti esperti temono che dal vertice di Atlanta giungano decisioni mosse più dalla politica che dalla scienza. “I vaccini hanno aggiunto decenni alla nostra aspettativa di vita. Hanno aiutato gli americani a vivere una vita più sana. C’è così tanto da fare“, ha dichiarato ad Afp l’epidemiologa Syra Madad, secondo la quale modificare il calendario vaccinale infantile “è come togliere mattoni dalle fondamenta della salute pubblica“. Le raccomandazioni riviste potrebbero anche limitare i finanziamenti federali per i vaccini per le famiglie a basso reddito o modificare i requisiti per le assicurazioni private.

Kennedy sotto accusa: tesi anti-vaccino e licenziamenti al CDC scuotono la sanità americana

Kennedy promuove decenni tesi, non sostenute dai dati, secondo cui il vaccino Mpr causerebbe l’autismo e ha preso di mira anche il vaccino contro l’epatite B. Dal 2005, l’Acip raccomanda di somministrare la prima dose alla maggior parte dei neonati entro 24 ore dalla nascita, per prevenire qualsiasi trasmissione materna della malattia, che può causare gravi danni al fegato, ma poiché l’epatite B si trasmette anche per via sessuale e tramite aghi, Kennedy e i suoi alleati si sono chiesti perché i neonati abbiano bisogno di protezione. Amesh Adalja, specialista in malattie infettive presso la Johns Hopkins University, ha affermato che questa idea è “un gioco di parole sull’ignoranza della gente“. “Rfk non viene premiato quando previene l’epatite B perinatale, ma quando asseconda il movimento anti-vaccino“, ha detto Adalja ad Afp. Si prevede che il comitato esaminerà anche il vaccino contro il Covid-19 di questa stagione e discuterà chi dovrebbe vaccinarsi e chi dovrebbe pagarne le spese. L’incontro si tiene il giorno dopo che Susan Monarez, ex capo dell’agenzia statunitense per la prevenzione delle malattie (CDC) ha dichiarato ai senatori di essere stata licenziata per essersi rifiutata di promettere a Kennedy che avrebbe approvato le raccomandazioni dell’Acip sui programmi vaccinali infantili. L’estromissione ha innescato una serie di dimissioni di personalità di spicco dall’agenzia.