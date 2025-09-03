Vestas punta sull’Italia: oltre 200 milioni di investimenti a Taranto per la crescita dell’eolico

MeteoWeb

Incrementare la crescita in Italia del gruppo danese Vestas, leader mondiale nella progettazione, produzione e manutenzione di turbine eoliche onshore e offshore, che oggi impiega circa 2300 dipendenti nel nostro Paese. È stato questo lo scopo dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l’Ad di Vestas, Henrik Andersen. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi gli ultimi investimenti e le prospettive di crescita in Italia del gruppo multinazionale danese. Particolare rilievo, nell’incontro, è stato dato all’investimento di Vestas a Taranto, dove l’azienda è presente dal 1998 e dove, nell’anno in corso, prevede di produrre 150 pale eoliche.

Il sito pugliese, inoltre, è in fase di ampliamento con tre progetti che prevedono un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro – due dei quali sostenuti dal Mimit attraverso contratti di sviluppo – con conseguenti ricadute occupazionali positive per il territorio tarantino.