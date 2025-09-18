Voci preoccupanti sulla salute di Lotito: il presidente della Lazio allo scoperto

“In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue. Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento. Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste.

“È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità –sottolinea Lotito-. Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia”.