Von der Leyen spinge su energia interna e infrastrutture: “Rinnovabili e nucleare sono la chiave per l’indipendenza dell’Europa”

“L’Europa dipende troppo dai combustibili fossili importati. E questo significa che il costo della nostra Energia è dettato dai mercati globali. Ma conosciamo anche la soluzione. Questa è l’Energia interna: le energie rinnovabili, con il nucleare come fonte di base. Questo ci garantisce sicurezza e indipendenza energetica. E solo nell’ultimo anno abbiamo compiuto progressi impressionanti“. Lo afferma la presidente della Commissione europea nel suo discorso alla conferenza di alto livello sul Rapporto Draghi. “In primo luogo, abbiamo lanciato un Pacchetto Eolico, che riduce di due terzi i tempi di autorizzazione. Nella prima metà del 2025, gli investimenti nell’Energia eolica europea hanno raggiunto il massimo storico: oltre 40 miliardi di euro. È chiaro: gli investitori stanno scegliendo l’Europa. Un’altra buona notizia: ormai oltre il 70% della nostra elettricità proviene da fonti a basse emissioni di carbonio. Di conseguenza, l’anno scorso abbiamo ridotto la nostra bolletta dei combustibili fossili di 60 miliardi di euro. Questa è la strada da seguire. Riduciamo i prezzi e le dipendenze allo stesso tempo”, spiega.

Poi aggiunge: “ma sia chiaro: i nostri prezzi dell’Energia rimangono ancora troppo alti, troppo volatili e troppo disparati in Europa. In alcuni Stati membri, l’elettricità costa tre volte di più che in altri. E molti picchi di prezzo potrebbero essere evitati se l’Energia potesse fluire più liberamente dove serve – prosegue -. Ma le reti nazionali non sono ancora ben integrate. Troppo spesso non disponiamo degli interconnettori necessari o non utilizziamo in modo efficiente quelli che abbiamo. Ora abbiamo iniziato ad affrontare questo problema”. “Proprio la scorsa settimana, il Parlamento europeo ha approvato la nostra proposta di utilizzare i Fondi di coesione per potenziare le infrastrutture energetiche – ricorda -. Molti progetti stanno già procedendo. Come l’interconnettore Celtic, che porrà presto fine all’isolamento dell’Irlanda dalla rete europea. O il progetto del Golfo di Biscaglia, per raddoppiare la capacità tra Francia e Spagna. Inoltre, proporremo un Pacchetto Reti e una nuova iniziativa per le Autostrade dell’Energia. Si concentrerà su otto colli di bottiglia critici nelle nostre infrastrutture energetiche. Dai Pirenei al gasdotto transbalcanico. Dallo Stretto di Øresund al Canale di Sicilia. Elimineremo questi colli di bottiglia uno per uno. E interverremo con i finanziamenti laddove necessario“.

