Voragine di 50 metri in centro a Bangkok, crolla strada davanti ospedale | FOTO e VIDEO

Un tratto di strada molto trafficato nel cuore di Bangkok è collassato, lasciando un enorme voragine di circa 50 metri davanti all’ospedale Vajira e costringendo all’evacuazione i residenti delle vicinanze. Il cedimento si è verificato nei pressi di una stazione di polizia locale, in un quartiere densamente abitato. La voragine ha tranciato cavi elettrici e ha portato alla luce una tubatura rotta, dalla quale ha iniziato a sgorgare acqua. Sul posto sono intervenuti decine di poliziotti e funzionari comunali, che hanno immediatamente isolato l’area, mentre un pick-up è rimasto pericolosamente sospeso sul bordo del cratere.

Secondo Suriyachai Rawiwan, direttore del Dipartimento di Prevenzione dei Disastri di Bangkok, il crollo potrebbe essere collegato alle recenti forti piogge e a una perdita idrica.