Webinar sulla resilienza costiera: comunità al centro dei progetti scientifici e politici

Continua la serie di webinar sulla resilienza costiera, un’iniziativa congiunta di DCC-CR, CMCC e Deltares. In questo webinar i partecipanti dialogheranno per condividere le loro esperienze di coinvolgimento della comunità, identificare gli ostacoli e le pratiche efficaci per una partecipazione rispettosa della comunità a progetti scientifici e politici; ed esplorare un quadro che incorpori i determinanti sociali del coinvolgimento della comunità e tenga conto del potere, dei privilegi e del contesto socio-storico.

30 settembre 2025, 14:00 CEST

Relatore: Pancho Argüelles Paz y Puente, Direttore Senior, The Praxis Project

Moderator: Giovanni Coppini, CMCC.