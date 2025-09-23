Welfair 2025: oltre 40 società scientifiche e IRCCS per costruire la sanità del futuro

La sesta edizione di Welfair, la fiera del fare Sanità, in programma dal 4 al 7 novembre a Fiera Roma, sarà il punto di incontro di un patrimonio scientifico senza precedenti. Oltre 40 tra società scientifiche e IRCCS porteranno alla manifestazione competenze e visioni innovative, contribuendo a delineare i modelli di sanità del futuro. Un’opportunità unica per creare sinergie tra ricerca, clinica e governance sanitaria.

Il confronto che costruisce il futuro

Welfair è il l’agorà ideale per un confronto aperto e multidisciplinare, dove le voci più autorevoli della scienza italiana ribadiscono il contributo che le Società scientifiche e la ricerca possono e devono avere nelle le grandi scelte della sanità: sostenibilità, digitalizzazione, presa in carico e prevenzione.

Focus anche sul ruolo e sull’impatto degli IRCCS

Grande la rappresentanza anche degli IRCCS, fra cui l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, e IRCCS San Raffaele di Roma, centro di eccellenza per la ricerca e l’assistenza clinica. Due esempi di una comunità scientifica che dialogherà con istituzioni, imprese e professionisti.

I Presidenti della più importanti Società scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie si incontrano per seminare strategie comuni. Il loro contributo va oltre la stesura delle linee guida. Scelte di pianificazione sanitaria, technology assessment, relazione tra pubblico e privato per la ricerca: tutti questi ambiti possono beneficiare del parere esperto e delle evidenze scientifiche per guidare le scelte dei decisori.

Ricerca, Sviluppo e Competitività: la Sinergia tra IRCCS e Industria come Motore per la Salute e la Crescita del Paese

In un’era di rivoluzione per le scienze della vita, la capacità di un Paese di trasformare la scoperta scientifica in terapia accessibile è un indicatore chiave della sua competitività. L’Italia possiede un asset strategico unico in questo campo: la rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Allo stesso tempo, l’Industria Farmaceutica rappresenta il partner industriale indispensabile per tradurre queste scoperte in farmaci innovativi. Tuttavia, il potenziale di questa sinergia pubblico-privato rimane in parte inespresso. Questo tavolo nasce dalla necessità strategica di rafforzare l’asse IRCCS-Industria, trasformandolo in un vero e proprio ecosistema nazionale dell’innovazione.

Tra i relatori che animeranno il tavolo sono presenti i dirigenti di Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico (FITT), IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Unità Bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Unità di Progetto PNRR dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali (Age.Na.S.) e Information & Innovation Officer Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.