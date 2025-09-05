West Nile, ISS: 72 casi nell’ultima settimana

Secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo compreso tra il 28 agosto e il 3 settembre in Italia sono state segnalate 72 nuovi infezioni da virus West Nile. Dall’inizio della stagione il bilancio sale a 502 casi e 33 decessi. Secondo il report ISS, quasi la metà dei casi confermati (226) si sono presentati nella forma neuro-invasiva, altrettanti hanno manifestato semplice febbre. Poco più di 40 i casi asintomatici identificati in donatori di sangue.

Il Lazio è la Regione più interessata dal virus West Nile, con 218 casi totali, la gran parte dei quali (187) si sono verificati nella provincia di Latina. Poco più di 100 i casi in Campania, 56 in Veneto.