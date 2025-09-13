Wolfsburg-Colonia interrotta, allarme meteo allo stadio e tutti negli spogliatoi: cosa è successo

Il match di Bundesliga tra Wolfsburg e Colonia ha subito un imprevisto stop a causa del maltempo. La pioggia intensa e soprattutto il rischio di un fulmine nei pressi dello stadio hanno spinto gli ufficiali di gara a sospendere momentaneamente la partita, per garantire la sicurezza di calciatori, staff e tifosi presenti sugli spalti. Si tratta di una procedura standard in Germania e in molte competizioni internazionali, dove le norme sulla sicurezza in caso di fenomeni atmosferici estremi impongono l’interruzione del gioco. Al momento della sospensione, gli spettatori sono stati invitati a mettersi al riparo nelle aree coperte dell’impianto.

Secondo quanto comunicato, il match riprenderà non appena la perturbazione si sarà spostata dalla zona di Wolfsburg. La situazione è sotto controllo e l’attesa dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire il ritorno di condizioni sicure sul terreno di gioco. Per i tifosi, dunque, non resta che attendere il via libera: la sfida tra Wolfsburg e Colonia si giocherà regolarmente, ma con un inevitabile slittamento dell’orario di ripresa.