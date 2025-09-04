Xi Jinping e Putin discutono della vita fino a 150 anni: Weibo censura le ricerche sul tema

MeteoWeb

Durante una parata militare a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin hanno avuto una conversazione informale sul tema della longevità umana, parlando persino della possibilità di vivere fino a 150 anni. L’exchange, catturato da un microfono aperto e trasmesso dai media statali cinesi, ha immediatamente acceso il dibattito online. Secondo quanto riportato da The Washington Post, subito dopo la diffusione del dialogo, la popolare piattaforma social Weibo ha censurato le ricerche legate al termine “150 anni”.

Parallelamente, su altri canali digitali cinesi si è registrato un aumento di post e discussioni sull’argomento, tra mercoledì e giovedì. Alcune aziende hanno persino sfruttato il trend per promuovere servizi medici e trattamenti legati alla salute e alla longevità.

Il contenuto del dialogo

Nella conversazione, Xi Jinping ha osservato come in passato fosse raro che le persone superassero i 70 anni, mentre oggi quell’età viene considerata quasi una “giovinezza”. Putin ha replicato sottolineando i progressi della scienza e della medicina, inclusi i trapianti di organi, che potrebbero permettere agli esseri umani di vivere più a lungo, mantenere un aspetto più giovane e avvicinarsi persino a una forma di “immortalità”.

Xi ha poi ricordato che alcuni esperti prevedono la possibilità di raggiungere una prospettiva di vita di 150 anni entro questo secolo, grazie ai progressi della tecnologia e dell’assistenza sanitaria.

La censura e il dibattito pubblico

Nonostante il tema della longevità estrema non sia nuovo nella narrativa mediatica cinese, l’intervento di censura su Weibo dimostra la delicatezza della questione quando legata direttamente alle parole del leader cinese. Il contrasto tra la rimozione dei contenuti su una piattaforma ufficiale e la proliferazione di discussioni su altre reti digitali ha reso ancora più evidente la complessità del rapporto tra controllo dell’informazione e curiosità popolare.

L’episodio ha così trasformato una conversazione privata tra due leader mondiali in un tema virale di dibattito, che unisce scienza, politica e il sogno – o incubo – di un’umanità capace di vivere un secolo e mezzo.