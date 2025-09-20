XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione: a Roma il confronto su dazi, conflitti, sostenibilità e made in Italy

“Il delicato equilibrio geopolitico mondiale, tra la minaccia dei dazi e l’impatto dei conflitti, il rischio dei cibi ultra formulati per la salute, la sfida della sostenibilità, della biodiversità e della tutela del made in Italy, fino alla Politica Agricola Comune”: sono solo alcuni dei temi al centro della XXIII edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti che si svolgerà a Roma, al Casino dell’Aurora Pallavicini, Palazzo Rospigliosi, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre.

“Per due giorni rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici, opinionisti e protagonisti del mondo economico, finanziario e politico si confronteranno con il Presidente Ettore Prandini e il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo su sfide e prospettive di un comparto strategico e identitario per la crescita del Paese e per la valorizzazione del made in Italy agroalimentare. Il Forum si conferma un appuntamento di riferimento per l’agroalimentare italiano, un’occasione unica di dialogo e riflessione sulle trasformazioni in atto a livello nazionale e internazionale”, si legge in una nota.