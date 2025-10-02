100 Ore di Astronomia: maratona internazionale per l’osservazione e la divulgazione scientifica del cielo

Tra osservazioni dirette al telescopio e spettacoli sotto le cupole dei planetari, è partita la maratona internazionale ‘100 Ore di Astronomia‘, promossa dall’Ufficio per la Divulgazione Astronomica della International Astronomical Union (Iau): in programma dal 2 al 5 ottobre, il suo obiettivo è avvicinare il pubblico alla conoscenza degli astri e condividere le meraviglie del cielo notturno. Quest’anno, inoltre, l’evento coincide con i festeggiamenti per il centenario dei planetari, e dunque la maratona ha come partner d’eccezione anche l’International Planetarium Society.

Gli eventi organizzati sono tantissimi anche in Italia, dove la rete delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Unione Astrofili Italiani (Uai) e l’Associazione Italiana Planetari apriranno le loro porte, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di scoprire l’affascinante mondo dell’astronomia. Il 2 ottobre la sede centrale dell’Inaf a Roma darà l’occasione di esplorare il Museo Astronomico e Copernicano e la suggestiva Torre Solare di Monte Mario, mentre un altro evento di grande risonanza si terrà il 3 ottobre, con ‘Trent’anni di esopianeti‘: la rete Noctis, progetto di Citizen Science che mira a creare la prima rete nazionale di telescopi ottici robotici, festeggerà il trentennale della scoperta dell’esopianeta 51 Pegasi b e sarà possibile seguire anche in streaming.

Un appuntamento per osservare la Luna

Il 3 e 4 ottobre la scena sarà, invece, tutta del nostro satellite, con la Notte Internazionale per l’Osservazione della Luna: da Genova a Ravenna, da Catania a Imperia, tante sedi Inaf e delegazioni Uai hanno eventi in programma. Ad esempio, il Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo mischierà astronomia e musica con una serata dedicata a William Herschel, che oltre ad essere lo scopritore di Urano era anche un eccellente musicista. L’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta mischierà Sputnik e Giacomo Leopardi, mentre l’Associazione Astronomica del Rubicone offrirà la possibilità di ammirare la Luna attraverso ologrammi e visori 3D.