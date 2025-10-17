17 ottobre 1956: la “Partita del secolo” che rivelò il genio di Bobby Fischer

Oggi, 17 ottobre 2025, ricorre il 69° anniversario di una data leggendaria nella storia degli scacchi: il 17 ottobre 1956, al Rosenwald Memorial Tournament di New York, un giovanissimo Bobby Fischer, appena 13enne, affrontò il maestro internazionale Donald Byrne. Quella sfida passò alla storia come “The Game of the Century” , la Partita del secolo. Contro ogni pronostico, il prodigio di Brooklyn mise in mostra un talento tattico e una visione strategica sorprendenti. Con i pezzi neri, Fischer sacrificò la propria regina in una sequenza spettacolare di mosse, dimostrando una padronanza del gioco che lasciò il pubblico e gli esperti senza parole. Il sacrificio, apparentemente azzardato, si rivelò una trappola perfetta che condusse Byrne alla resa dopo 41 mosse.
Quella partita segnò l’inizio della leggenda di Fischer, destinato a diventare campione del mondo nel 1972 e simbolo del genio ribelle che avrebbe rivoluzionato gli scacchi moderni.