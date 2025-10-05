5 ottobre 1582, il giorno mai esistito

Il 5 ottobre 1582 è una data che, paradossalmente, non è mai esistita. In quel giorno, infatti, il mondo occidentale si trovò a vivere una delle più sorprendenti riforme temporali della storia: l’introduzione del calendario gregoriano. Papa Gregorio XIII, preoccupato per lo sfasamento crescente tra il calendario giuliano in vigore e il ciclo delle stagioni, decise di intervenire. Dopo secoli, l’equinozio di primavera non cadeva più il 21 marzo, ma si era spostato all’11. Per rimediare, con la bolla papale Inter gravissimas, fu decretata la cancellazione di 10 giorni. Così, nei Paesi cattolici che adottarono immediatamente la riforma, al 4 ottobre seguì direttamente il 15 ottobre 1582.

La nuova scansione del tempo garantiva un riallineamento più preciso tra calendario e ciclo solare. Il passaggio non fu simultaneo ovunque: mentre Italia, Spagna, Portogallo e Polonia adottarono subito il gregoriano, Paesi protestanti e ortodossi resistettero ancora per secoli.

Così, il 5 ottobre 1582, pur segnato nei libri di storia, rimane una giornata fantasma: un giorno che avrebbe dovuto esistere, ma che fu cancellato per sempre dal calendario.