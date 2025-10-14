A tavola con il sorriso: ecco i 10 alimenti amici dei denti

Il sorriso comincia (anche) a tavola. Non solo perché mangiare è uno dei piaceri più autentici, ma perché ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno – oltre ad avere un impatto sulla salute generale – può fare la differenza anche tra denti forti e gengive sane o, al contrario, smalto indebolito e sensibilità fastidiose. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), Straumann Group insieme al Dottor Rossini Gabriele – DDS, PhD, Spec. Ortodonzia, Prof. a.c. Università degli Studi di Torino – spiega come un’alimentazione equilibrata possa diventare un alleato quotidiano per la salute orale, con un decalogo di alimenti e buone abitudini per un sorriso più bello e sano.

“L’equilibrio parte dal pH della bocca: quando si abbassa a causa di zuccheri o cibi acidi, lo smalto si indebolisce e aumenta il rischio di carie,” spiega il Prof. Rossini. “Al contrario, alimenti ricchi di fibre, vitamine e minerali aiutano a limitare l’azione degli acidi e a rinforzare denti e gengive. Tutto, naturalmente, con moderazione: ogni cibo va inserito in un contesto di equilibrio quotidiano.”

Il decalogo degli alimenti “amici del sorriso”

Mangiare bene non significa privarsi, ma scegliere con consapevolezza. Ecco i dieci alleati del sorriso selezionati da Straumann e dal dr. Rossini:

Acqua: la prima difesa naturale – Bere spesso acqua naturale aiuta a mantenere la bocca pulita e a neutralizzare gli acidi. Un gesto semplice che “lava via” residui e zuccheri, favorendo la produzione di saliva, la più potente arma naturale contro carie e batteri. Latte: calcio e fosforo per denti più forti – Il latte non è solo alleato delle ossa: grazie al suo contenuto di calcio e fosforo aiuta a rinforzare lo smalto dentale e a prevenirne la demineralizzazione. Ha un pH vicino alla neutralità, perfetto per mantenere l’equilibrio del cavo orale. Formaggi stagionati: gli “insospettabili” alleati – Una piccola scaglia di grana o parmigiano a fine pasto può aiutare a neutralizzare gli acidi prodotti dai batteri e ad aumentare il pH salivare. Inoltre, stimola la salivazione, creando un effetto tampone che protegge lo smalto.

Pesce azzurro: omega-3 e gengive in salute – Sardine, sgombro e salmone sono ricchi di omega-3, acidi grassi dalle note proprietà antinfiammatorie che migliorano la salute gengivale e riducono i processi infiammatori parodontali. Frutta ricca di vitamina C: il segreto di gengive forti – Kiwi e fragole favoriscono la formazione del collagene, essenziale per tessuti gengivali sani e compatti. Attenzione solo a non esagerare con gli agrumi, la cui acidità può danneggiare lo smalto dentale.

Verdure e frutta fibrosa: pulizia naturale per i denti – Carote, mele, finocchi e sedano svolgono una vera “azione spazzolino”: le fibre stimolano la salivazione e rimuovono meccanicamente i residui di cibo. Le diete ricche di fibre sono associate a minori livelli di infiammazione parodontale. Frutta secca: piccola ma potente – Mandorle, noci e nocciole forniscono vitamina E, minerali e grassi buoni che proteggono le mucose e contrastano lo stress ossidativo, contribuendo alla salute delle gengive. Perfette come snack spezza-fame (senza esagerare con le quantità). Uova: un aiuto alla mineralizzazione – Fonte naturale di vitamina D, favoriscono l’assorbimento del calcio e quindi la mineralizzazione dello smalto. Inoltre, hanno un pH leggermente alcalino che bilancia l’acidità di altri alimenti. Tè verde: il “superfood” per il sorriso – Ricco di polifenoli come l’EGCG, il tè verde ha dimostrato un effetto antibatterico e antinfiammatorio: riduce fino all’80% i batteri cariogeni e contribuisce a prevenire la placca. Una tazza al giorno può fare la differenza. Legumi: proteine vegetali e antinfiammatori naturali – Fagioli, lenticchie e ceci sono ricchi di fibre e minerali come zinco, ferro e magnesio, utili a contrastare l’infiammazione gengivale e a mantenere stabile il microbiota orale.

E i “famigerati” carboidrati? Non tutti sono uguali. I carboidrati semplici e raffinati – come dolci, snack e pane bianco – vengono rapidamente fermentati dai batteri orali, producendo acidi che abbassano il pH e favoriscono l’erosione dello smalto. Al contrario, i carboidrati complessi e ricchi di fibre – come cereali integrali, verdure e legumi – stimolano la salivazione e contribuiscono a mantenere il pH neutro, proteggendo così il sorriso.

I falsi amici del sorriso

Ma attenzione: non tutto ciò che sembra sano lo è davvero per i denti. Succhi “100% frutta”, barrette ai cereali e yogurt light spesso nascondono zuccheri liberi e acidi che abbassano il pH orale, specialmente se consumati in eccesso. Lo stesso vale per alcune bevande: vino rosso, caffè, tè nero e bibite acide possono macchiare o erodere lo smalto se consumati con frequenza. Il segreto? Alternarli sempre con acqua e preferire alimenti poco processati.

Le buone abitudini a tavola e non solo

Ecco alcune semplici regole quotidiane stilate da Straumann Group e dal Prof. Rossini:

Masticare lentamente e in modo bilanciato su entrambi i lati : favorisce la salivazione e aiuta la digestione, oltre a mantenere allenata la funzione masticatoria e perfino – come indicano recenti studi– a preservare la memoria e le funzioni cognitive.

: favorisce la salivazione e aiuta la digestione, oltre a mantenere allenata la funzione masticatoria e perfino – come indicano recenti studi– a preservare la memoria e le funzioni cognitive. Soprattutto dopo aver consumato cibi acidi o dolci, attendere circa 30 minuti prima di lavarsi i denti , per evitare di aggredire lo smalto temporaneamente più fragile.

, per evitare di aggredire lo smalto temporaneamente più fragile. Se non si può usare lo spazzolino – magari quando fuori casa -, bere acqua o masticare una gomma senza zucchero , così da favorire il “lavaggio naturale” del cavo orale.

, così da favorire il “lavaggio naturale” del cavo orale. Con gli allineatori trasparenti , bere solo acqua naturale mentre si indossano ed effettuare una pulizia regolare; evitare bevande calde o pigmentanti che possono macchiarli o deformarli.

, mentre si indossano ed effettuare una pulizia regolare; che possono macchiarli o deformarli. Per chi ha impianti dentali, scegliere cibi più morbidi , evitare temperature estreme e utilizzare filo e scovolini interdentali per rimuovere i residui e prevenire infiammazioni.

, e utilizzare filo e scovolini interdentali per rimuovere i residui e prevenire infiammazioni. Programmare una seduta di igiene professionale ogni sei mesi: un gesto semplice che aiuta a mantenere denti e gengive in salute nel tempo.

“Mangiare bene non serve solo a stare in forma, ma anche a sentirsi bene con il proprio sorriso,” conclude il Dott. Rossini. “È la prima forma di prevenzione naturale per mantenere nel tempo denti forti, gengive sane e un sorriso luminoso.”