Abbassare la pressione alta ostinata: da un nuovo farmaco benefici inattesi

Per chi combatte quotidianamente per abbassare la pressione alta che resiste ai trattamenti convenzionali, una notizia scientifica accende la speranza. Una nuova molecola, chiamata baxdrostat, si sta dimostrando non solo efficace nel difficile compito di abbassare la pressione alta, ma offre anche una cruciale protezione ai reni, spesso danneggiati da questa condizione. I risultati di fase 2 dello studio clinico FigHTN, presentati alle Sessioni Scientifiche sull’Ipertensione 2025 dell’American Heart Association e pubblicati sul Journal of the American Society of Nephrology, suggeriscono che il baxdrostat potrebbe rappresentare una svolta per milioni di pazienti con ipertensione non controllata e malattia renale cronica.

Il circolo vizioso pressione-rene e il ruolo dell’aldosterone

Ipertensione e malattia renale cronica sono un tandem pericoloso. La pressione alta danneggia i reni, la cui funzione ridotta rende ancora più arduo abbassare la pressione alta, creando un ciclo che può portare a infarto, ictus e insufficienza renale.

Il colpevole principale in questo scenario è l’aldosterone, un ormone che regola l’equilibrio di sodio e acqua. Un eccesso di aldosterone, infatti, favorisce la ritenzione idrica e l’aumento della pressione, e nel tempo, provoca cicatrici nei reni e irrigidimento dei vasi sanguigni. È proprio su questo bersaglio che agisce il baxdrostat, inibendone la produzione.

La doppia azione: pressione e protezione renale

Lo studio FigHTN ha coinvolto pazienti che, pur assumendo farmaci standard (ACE-inibitori o ARB), non riuscivano a abbassare la pressione alta a livelli ottimali (la loro pressione sistolica media era di circa 151 mm Hg).

Aggiungendo il baxdrostat alla terapia esistente, i ricercatori hanno osservato risultati straordinari in sole 26 settimane:

Efficacia antipertensiva: Nei pazienti trattati con baxdrostat, la pressione sistolica è diminuita in media di 8,1 mm Hg in più rispetto al placebo, una riduzione del 5% che si somma all’effetto della terapia convenzionale, dimostrando un’efficacia significativa per abbassare la pressione alta ostinata;

Nei pazienti trattati con baxdrostat, la è diminuita in media di rispetto al placebo, una riduzione del 5% che si somma all’effetto della terapia convenzionale, dimostrando un’efficacia significativa per ostinata; Beneficio renale inatteso: L’analisi esplorativa ha mostrato una riduzione del 55% del livello di albumina nelle urine. L’albumina alta è un marcatore cruciale di danno renale e rischio cardiovascolare. Questo dato suggerisce che il farmaco non si limita ad abbassare la pressione alta, ma può attivamente ritardare il peggioramento della malattia renale, un effetto paragonabile a quello dei farmaci più noti per la nefroprotezione.

Jamie P. Dwyer, autore principale dello studio, ha espresso grande speranza: “La riduzione dell’albumina ci conforta sul fatto che baxdrostat possa anche aiutare a ritardare il danno renale. Questo potenziale è ora il focus di due ampi studi di Fase 3“.

Un “game changer” per i pazienti a rischio

I pazienti con malattia renale cronica sono spesso a maggior rischio di ipertensione non controllata. Jordana B. Cohen, esperta di ipertensione, ha definito questa nuova classe di farmaci come un potenziale “game changer“. Il fatto che i pazienti con patologie renali, storicamente esclusi da molti studi, abbiano tollerato bene il farmaco e abbiano tratto un doppio beneficio – sia nell’obiettivo di abbassare la pressione alta che nella riduzione dell’albuminuria – è particolarmente rassicurante.

Se gli studi di Fase 3 in corso confermeranno questi dati, il baxdrostat potrebbe presto offrire una nuova, potente strategia terapeutica per abbassare la pressione alta nei pazienti più a rischio, proteggendoli da eventi cardiovascolari e rallentando la progressione verso l’insufficienza renale.