Acqua alta a Venezia: 110 cm in mattinata, possibile attivazione del MOSE

Il Centro maree del Comune di Venezia ha reso noto che stamattina è possibile l’attivazione delle paratoie del MOSE. Le previsioni meteo riportano un picco di marea previsto per le 11:45 di 110 cm. Il MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è un sistema di dighe mobili progettato per proteggere la città e la laguna dall’acqua alta. È costituito da 78 paratoie che vengono sollevate alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia per isolare temporaneamente la laguna dal mare Adriatico quando la marea supera una certa soglia.

“Nella seconda parte di giovedì tempo perturbato con precipitazioni diffuse e a tratti forti con quantitativi anche abbondanti su zone montane e pedemontane, probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove non sono esclusi locali fenomeni intensi (rovesci e raffiche di vento); venti a tratti forti anche con raffiche sia in quota che su pianura e costa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un’area ciclonica in avvicinamento da nord-ovest porterà piogge specie giovedì pomeriggio, quando anche aumenterà la ventosità. Successivamente pressione in aumento, la diminuzione delle temperature sarà la caratteristica meteorologica saliente“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.