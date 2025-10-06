Acqua alta a Venezia: MOSE in azione

A Venezia torna l’attenzione sulle maree: il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha comunicato che alle 11:05 il livello potrà toccare i 95 cm. Una soglia che non comporta particolari criticità, ma che richiede comunque monitoraggio costante. Per prevenire disagi, il sistema MOSE è stato attivato alla bocca di porto del Lido, garantendo la protezione della città storica. Le condizioni meteo resteranno favorevoli al fenomeno dell’acqua alta fino a mercoledì.

