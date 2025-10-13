Ada Lovelace Day, domani la giornata delle donne della scienza

L’Ada Lovelace Day non è solo una ricorrenza, ma un invito a ripensare la scienza come uno spazio di pari opportunità

ada lovelace day

Domani si celebra in tutto il mondo l’Ada Lovelace Day, la giornata dedicata alle donne nella scienza, nella tecnologia, nell’ingegneria e nella matematica (STEM). L’iniziativa, nata nel 2009, prende il nome da Ada Lovelace, matematica e scrittrice inglese dell’Ottocento considerata la prima programmatrice della storia. Figlia del poeta Lord Byron, Ada fu la prima a intuire che le macchine calcolatrici di Charles Babbage potevano eseguire non solo numeri, ma anche simboli e istruzioni: un’anticipazione dell’informatica moderna. La giornata mira a celebrare il contributo delle donne alla ricerca scientifica e a incoraggiare le nuove generazioni a intraprendere carriere ancora oggi segnate da un forte divario di genere.

Eventi, conferenze e laboratori si terranno in scuole, università e centri di ricerca per rendere visibili le scienziate di oggi e ispirare quelle di domani. L’Ada Lovelace Day non è solo una ricorrenza, ma un invito a ripensare la scienza come uno spazio di pari opportunità, dove talento e curiosità contano più del genere.

