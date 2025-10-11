Addio ai timbri sui passaporti: parte il sistema informatico di ingresso e uscita in Schengen

Addio timbri sui passaporti a partire da domani. Il 12 ottobre, infatti, entra in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri di Schengen. Il nuovo sistema registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata negli Stati membri europei. L’entrata in vigore, spiega il Consiglio Ue, sarà graduale: i singoli paesi potranno introdurre il nuovo sistema solo in alcuni punti di confine. Dall’aprile 2026 l’attuazione dovrà essere completata.