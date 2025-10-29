Addio al morso letale: scoperto l’antidoto che salva da 17 serpenti velenosi | FOTO

I morsi di serpenti velenosi rappresentano una delle più gravi, ma spesso trascurate, emergenze sanitarie del continente africano. Ogni anno, oltre 30.000 persone muoiono e centinaia di migliaia restano mutilate o permanentemente disabili a causa delle neurotossine e citotossine sprigionate da specie come mamba, cobra e vipere. Nonostante l’urgenza, i trattamenti disponibili restano costosi, inefficaci contro più specie contemporaneamente e, in alcuni casi, potenzialmente pericolosi per i pazienti.

Un gruppo di ricercatori guidato da Andreas Laustsen, bioingegnere dell’Università Tecnica della Danimarca, ha presentato una svolta radicale: un antidoto ricombinante sperimentale in grado di neutralizzare i veleni di 17 specie africane su 18 testate. I risultati, pubblicati su Nature, mostrano che questa nuova generazione di antidoto potrebbe rivoluzionare il modo in cui si affrontano i morsi di serpente nel mondo.

Dal sangue animale alla biotecnologia

Gli antidoti tradizionali vengono prodotti iniettando piccole dosi di veleno in animali (solitamente cavalli o pecore) e successivamente purificando gli anticorpi generati nel loro plasma. Il metodo, pur efficace, è complesso e presenta numerosi limiti:

elevati costi di produzione e conservazione;

variazioni imprevedibili tra lotti;

rischio di reazioni allergiche o anafilattiche nei pazienti;

scarsa efficacia contro specie non incluse nel mix di immunizzazione.

Il team di Laustsen ha invece utilizzato una strategia di ingegneria molecolare: ha immunizzato un alpaca e un lama con veleni provenienti da 18 serpenti africani, inclusi il mamba verde, il mamba nero, vari cobra e il rinkhals (una specie affine ai cobra). Da questa immunizzazione sono stati isolati nanocorpi (o nanobodies) — piccole porzioni di anticorpi tipiche dei camelidi — in grado di legarsi in modo selettivo e potente alle tossine più pericolose.

Combinando questi nanocorpi, i ricercatori hanno creato un antidoto ricombinante universale capace di neutralizzare diverse famiglie di tossine neuroparalitiche e necrotiche.

Test su topi: risultati senza precedenti

Negli esperimenti descritti nel PDF originale di Nature, l’antidoto ricombinante ha prevenuto la morte in 17 su 18 casi di morsi simulati e ha ridotto in modo significativo la necrosi cutanea rispetto al miglior prodotto commerciale disponibile, Inoserp PAN-AFRICA.

In particolare:

ha mostrato piena efficacia contro cobra e rinkhals;

protezione parziale contro il veleno di mamba verde e nero, due delle specie più neurotossiche;

nessun segno di tossicità indipendente o di reazione immunitaria grave nei modelli animali.

Meno è meglio: un paradigma ribaltato

Una delle scoperte più sorprendenti emerse dallo studio è che bastano pochi componenti mirati per garantire una protezione ad ampio spettro. Fino ad oggi si riteneva necessario combinare decine di anticorpi per ottenere un’efficacia universale; il nuovo approccio mostra invece che una selezione mirata di nanocorpi ad alta affinità può coprire un’ampia gamma di veleni con maggiore sicurezza e prevedibilità.

Implicazioni globali e prossimi passi

Gli autori del lavoro sottolineano che, prima dell’applicazione clinica, sarà essenziale:

ottimizzare la stabilità dell’antidoto a temperature elevate (fondamentale nei paesi tropicali);

testarne la sicurezza e l’efficacia negli esseri umani;

valutare la possibilità di produzione su larga scala a basso costo attraverso sistemi cellulari ricombinanti.

Una nuova era

Il lavoro di Laustsen e colleghi rappresenta una pietra miliare nella medicina tropicale e nella biotecnologia. Per la prima volta, un antidoto prodotto interamente in laboratorio mostra di poter superare i limiti della tecnologia centenaria basata su plasma animale. Come scrivono gli autori nell’articolo di Nature, “questi risultati dimostrano che una protezione ampia contro i morsi di serpente può essere ottenuta con pochi elementi ben scelti”. Una frase che segna l’inizio di una nuova era di precisione e sicurezza nella lotta contro uno dei pericoli naturali più temuti dell’Africa.