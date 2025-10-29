Addio al morso letale: scoperto l’antidoto che salva da 17 serpenti velenosi | FOTO

Dall’alpaca al laboratorio: scienziati sviluppano un antidoto ricombinante che protegge contro mamba, cobra e rinkhals. Una scoperta pubblicata su Nature apre la strada a cure più sicure, economiche e universali

  • Antidoto serpenti
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb
  • Serpenti
    Sentinella della foresta: un cobra africano (Naja annulifera) in posa con il cappuccio disteso, che fonde le sue squame terrose con il verde del sottobosco in una sorprendente dimostrazione di vigilanza ed eleganza naturale. Credito: Wolfgang Wüster
  • Serpenti
    Attenzione regale: l'esibizione incappucciata di un cobra sputatore africano (Naja mossambica), che mette in mostra le vistose fasce e la postura difensiva di uno dei predatori più iconici della natura. Credito: Wolfgang Wüster
  • Serpenti
    Eleganza arborea: un mamba nero (Dendroaspis polylepis) si muove tra i rami illuminati dal sole, il suo corpo elegante e color acciaio e lo sguardo penetrante catturano sia la grazia che la precisione letale. Credito: Wolfgang Wüster
  • Serpenti
    Sguardo smeraldo: un incontro ravvicinato con lo sguardo intenso di un mamba verde (Dendroaspis angusticeps), che rivela le squame intricate e la vivida tonalità di questo sfuggente predatore della foresta. Credito: Wolfgang Wüster
I morsi di serpenti velenosi rappresentano una delle più gravi, ma spesso trascurate, emergenze sanitarie del continente africano. Ogni anno, oltre 30.000 persone muoiono e centinaia di migliaia restano mutilate o permanentemente disabili a causa delle neurotossine e citotossine sprigionate da specie come mamba, cobra e vipere. Nonostante l’urgenza, i trattamenti disponibili restano costosi, inefficaci contro più specie contemporaneamente e, in alcuni casi, potenzialmente pericolosi per i pazienti.

Un gruppo di ricercatori guidato da Andreas Laustsen, bioingegnere dell’Università Tecnica della Danimarca, ha presentato una svolta radicale: un antidoto ricombinante sperimentale in grado di neutralizzare i veleni di 17 specie africane su 18 testate. I risultati, pubblicati su Nature, mostrano che questa nuova generazione di antidoto  potrebbe rivoluzionare il modo in cui si affrontano i morsi di serpente nel mondo.

Dal sangue animale alla biotecnologia

Gli antidoti tradizionali vengono prodotti iniettando piccole dosi di veleno in animali (solitamente cavalli o pecore) e successivamente purificando gli anticorpi generati nel loro plasma. Il metodo, pur efficace, è complesso e presenta numerosi limiti:

  • elevati costi di produzione e conservazione;
  • variazioni imprevedibili tra lotti;
  • rischio di reazioni allergiche o anafilattiche nei pazienti;
  • scarsa efficacia contro specie non incluse nel mix di immunizzazione.

Il team di Laustsen ha invece utilizzato una strategia di ingegneria molecolare: ha immunizzato un alpaca e un lama con veleni provenienti da 18 serpenti africani, inclusi il mamba verde, il mamba nero, vari cobra e il rinkhals (una specie affine ai cobra). Da questa immunizzazione sono stati isolati nanocorpi (o nanobodies) — piccole porzioni di anticorpi tipiche dei camelidi — in grado di legarsi in modo selettivo e potente alle tossine più pericolose.

Combinando questi nanocorpi, i ricercatori hanno creato un antidoto ricombinante universale capace di neutralizzare diverse famiglie di tossine neuroparalitiche e necrotiche.

Test su topi: risultati senza precedenti

Negli esperimenti descritti nel PDF originale di Nature, l’antidoto ricombinante ha prevenuto la morte in 17 su 18 casi di morsi simulati e ha ridotto in modo significativo la necrosi cutanea rispetto al miglior prodotto commerciale disponibile, Inoserp PAN-AFRICA.
In particolare:

  • ha mostrato piena efficacia contro cobra e rinkhals;
  • protezione parziale contro il veleno di mamba verde e nero, due delle specie più neurotossiche;
  • nessun segno di tossicità indipendente o di reazione immunitaria grave nei modelli animali.

Meno è meglio: un paradigma ribaltato

Una delle scoperte più sorprendenti emerse dallo studio è che bastano pochi componenti mirati per garantire una protezione ad ampio spettro. Fino ad oggi si riteneva necessario combinare decine di anticorpi per ottenere un’efficacia universale; il nuovo approccio mostra invece che una selezione mirata di nanocorpi ad alta affinità può coprire un’ampia gamma di veleni con maggiore sicurezza e prevedibilità.

Implicazioni globali e prossimi passi

Gli autori del lavoro sottolineano che, prima dell’applicazione clinica, sarà essenziale:

  • ottimizzare la stabilità dell’antidoto a temperature elevate (fondamentale nei paesi tropicali);
  • testarne la sicurezza e l’efficacia negli esseri umani;
  • valutare la possibilità di produzione su larga scala a basso costo attraverso sistemi cellulari ricombinanti.

Una nuova era

Il lavoro di Laustsen e colleghi rappresenta una pietra miliare nella medicina tropicale e nella biotecnologia. Per la prima volta, un antidoto prodotto interamente in laboratorio mostra di poter superare i limiti della tecnologia centenaria basata su plasma animale. Come scrivono gli autori nell’articolo di Nature, “questi risultati dimostrano che una protezione ampia contro i morsi di serpente può essere ottenuta con pochi elementi ben scelti”. Una frase che segna l’inizio di una nuova era di precisione e sicurezza nella lotta contro uno dei pericoli naturali più temuti dell’Africa.

