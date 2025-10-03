Addio alle zone senza segnale: T-Mobile lancia la connessione via satellite per le app essenziali

L’operatore multinazionale di telefonia mobile, T-Mobile, ha esteso negli Stati Uniti il suo servizio di rete satellitare per smartphone. Oltre ai messaggi di emergenza, modelli selezionati di telefonini potranno utilizzare i satelliti, in assenza di rete cellulare o wi-fi, anche per chattare su WhatsApp o navigare sui social, come X. Il servizio, chiamato T-Satellite, è basato su Starlink, una costellazione di satelliti dell’azienda aerospaziale statunitense SpaceX, fondata da Elon Musk.

Il nuovo piano è una svolta in termini di sicurezza e connessione

Come spiega una nota di T-Mobile, il piano ora supporta varie app tra cui WhatsApp, X, Google Maps, e l’app meteo AccuWeather, oltre a T-Life, piattaforma di assistenza clienti dello stesso operatore. “Abbiamo iniziato con la sola messaggistica di testo e l’invio di sms di emergenza“, si legge nella nota, “funzionalità preziose per gli utenti di telefonia mobile. Ora diamo alle persone accesso alle app di cui hanno più bisogno, in luoghi in cui non hanno mai avuto segnale prima. È una svolta per la sicurezza, la tranquillità e la libertà di rimanere connessi praticamente ovunque“. Quando ci si trova in una zona scoperta dal tradizionale segnale di rete mobile o di un wi-fi, con l’opzione attiva, il telefono aggancia automaticamente i satelliti disponibili, senza necessità di operazioni da parte degli utilizzatori. Una volta tornato in un’area di copertura, lo smartphone si ricollega alla linea cellulare. Al momento, T-Satellite è disponibile per iPhone, modelli di Samsung, Google Pixel e Motorola, gratuito per gli abbonati T-Mobile, oppure può essere acquistato a 10 dollari al mese dai clienti di altri operatori.