Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, 2 morti

Un aereo cargo è uscito fuori pista all’aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare: 2 operai sono morti, mentre l’equipaggio del velivolo è rimasto illeso. Il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai è uscito di pista durante l’atterraggio e, secondo la polizia, avrebbe investito il veicolo scagliandolo in mare. Il Boeing 747 cargo non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, atterrando parzialmente nelle acque al largo della pista Nord dell’aeroporto.