Aereo JetBlue perde quota, atterraggio di emergenza a Tampa: 15 feriti

Diversi i feriti (15 secondo i media locali, nessuno in gravi condizioni) tra i passeggeri che si trovavano a bordo di un aereo JetBlue costretto ad un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. L’aereo è partito da Cancun, in Messico, diretto a Newark, nel New Jersey, quando ha subito un calo di quota per un guasto le cui cause sono ancora in corso di accertamento. “La sicurezza dei nostri clienti e dei membri dell’equipaggio è sempre la nostra priorità assoluta e lavoreremo per supportare le persone coinvolte“, si legge in una dichiarazione di JetBlue.