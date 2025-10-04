Aeronautica Militare, incidente Sabaudia: il 7 ottobre i funerali dei 2 militari

Si terranno martedì 7 ottobre, alle ore 10.30 presso l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare, i funerali dei due militari tragicamente scomparsi nell’incidente aereo avvenuto mercoledì 1° ottobre nell’ambito di una missione di addestramento con un velivolo T-260 B. Alla cerimonia funebre, officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Gian Franco Saba, saranno presenti autorità militari, civili e religiose, che si stringeranno insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ai familiari ed ai colleghi per l’ultimo saluto al Colonnello Pilota Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e all’allievo Ufficiale pilota Lorenzo Nucheli. La camera ardente dei due militari sarà aperta a familiari e colleghi da lunedì mattina presso la cappella dell’aeroporto.