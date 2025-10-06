Aeronautica Militare: trasporto sanitario urgente da Alghero a Genova per una neonata in imminente pericolo di vita

Si è appena concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di soli due giorni da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. La piccola, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale di Sassari, dove era precedentemente ricoverata, all’Ospedale Gaslini di Genova. Nello specifico, la bimba ha viaggiato in una culla termica dedicata all’interno del velivolo, costantemente monitorata e assistita da un’equipe medica composta da un dottore ed un infermiere.

Il volo di oggi, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Attività come questa, a favore della collettività, sono uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando presso l’aeroporto di Alghero, dove la piccola paziente è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Genova, avvenuto poco dopo le 18:30, l’ambulanza che attendeva sul posto ha consentito alla bambina di proseguire il suo viaggio verso l’Ospedale di destinazione, per il successivo ricovero.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.