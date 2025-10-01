Afghanistan, ripristinati i servizi Internet e di telefonia mobile

Oggi le reti mobili sono tornate in diverse province dell’Afghanistan, tra cui la capitale Kabul, 48 ore dopo che le autorità talebane hanno interrotto le telecomunicazioni. Il segnale è disponibile anche da diversi operatori di telefonia mobile nelle province di Kandahar, Khost, Ghazni ed Herat. La confusione ha attanagliato il Paese la sera di lunedì 29 settembre, quando il servizio di telefonia mobile e internet sono stati interrotti senza preavviso. La maggior parte delle attività commerciali si è fermata, comprese banche, uffici postali e mercati, mentre gli ospedali hanno dovuto operare senza accesso alle cartelle cliniche dei pazienti.

La massiccia chiusura è arrivata settimane dopo che il governo ha iniziato a interrompere le connessioni internet ad alta velocità in alcune province per prevenire “immoralità“, su ordine del leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada.