Aggrediti e morsi da cani: soccorsi due escursionisti nel Trevigiano

Due escursionisti sono stati aggrediti da due cani lungo un sentiero all’altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino, a Borso del Grappa (Treviso). L’episodio è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno. I due, un 32enne di Trento e una 22enne di Livigno (Sondrio), sono stati entrambi morsicati sulle gambe dagli animali. In loro soccorso è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa e il Suem 118. Il personale sanitario del Suem di Crespano (Treviso) ha prestato loro le prime cure, quindi i due sono stati accompagnati alla frazione di Semonzo, dove avevano lasciato la macchina.