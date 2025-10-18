Aggredito da un cinghiale, grave 80enne nel Cilento

Un uomo di 80 anni di Castellabate, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un cinghiale mentre si trovava in un uliveto con i familiari per la raccolta delle olive. L’episodio è avvenuto nelle campagne di Santa Maria di Castellabate, quando l’animale ha attaccato all’improvviso, sorprendendo l’anziano e i suoi parenti. L’uomo ha riportato ferite profonde e una copiosa perdita di sangue. I figli hanno immediatamente prestato soccorso, trasportandolo al presidio ospedaliero di Agropoli. Dopo le prime cure, le sue condizioni sono risultate critiche, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove attualmente è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.