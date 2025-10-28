Al via il cantiere di un maxi sistema di accumulo a batterie: investimento da 250 milioni di euro

In Sassonia-Anhalt, a Förderstedt, nell’est della Germania, inizierà il 4 novembre 2025 la costruzione di quello che sarà il più grande sistema di accumulo a batterie del paese. Lo ha annunciato l’azienda Eco Stor comunicando i dettagli del progetto. L’impianto, nel quale l’impresa tedesco-norvegese con sede in Baviera investirà circa 250 milioni di euro senza ricorrere a fondi pubblici, avrà una potenza di 300 megawatt e una capacità di 716 megawattora. Sulla base di questi dati, la struttura sarà in grado di rifornire teoricamente circa 500.000 utenze domestiche per un periodo di due ore. La messa in funzione di questo sistema di accumulo è pianificata per il secondo trimestre del 2027.

Eco Stor ha scelto la località di Förderstedt per la disponibilità di una sottostazione elettrica già esistente con un allacciamento alla rete a 110 kV e per garantire, in considerazione della densità abitativa, una distanza adeguata dalle zone residenziali al fine di limitare il più possibile l’inquinamento acustico. L’impianto sarà composto da una “città” di contenitori con 192 stazioni batteria, 1.536 armadi batteria e un totale di 638.976 celle. L’attività di Eco Stor consiste nell’acquisto di energia elettrica a prezzi bassi per immagazzinarla e rivenderla in momenti in cui i prezzi risultano più elevati. I prezzi contenuti sul mercato elettrico si manifestano tipicamente in presenza di un surplus di produzione, soprattutto da fonti rinnovabili, mentre i prezzi tendono a salire, per esempio, durante periodi di scarsa produzione eolica o fotovoltaica. L’azienda ha come obiettivo dichiarato quello di gestire 30 siti in Germania entro il 2030, per una capacità complessiva di 10 gigawattora.

La situazione a Bollingstedt

Già nel mese di giugno di quest’anno è stato attivato a Bollingstedt, nel Land settentrionale dello Schleswig-Holstein, il precedente sistema di accumulo a batterie più grande del paese, con una potenza di 103,5 MW e una capacità di 238 MWh. Nonostante il primato, la posizione di Eco Stor come gestore del sistema di accumulo più esteso potrebbe non durare a lungo, dato che altre aziende stanno pianificando progetti analoghi.

Tra gli impianti previsti, Enbw ha in programma l’installazione di un maxi-sistema a Philippsburg, in Baden-Württemberg, con 400 MW di potenza e 800 MWh di capacità entro la fine del 2027, sul sito della ex centrale nucleare, mentre in Nord Reno-Vestfalia, a Waltrop, Bkw e Luxcara hanno previsto un sistema da 900 MW e 1.800 MWh di capacità per il primo trimestre del 2028.